رياضة

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

سيراميكا
سيراميكا

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.

 

أهداف مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش 

جاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 24، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق سعد سمير في الدقيقة 58.

 

سيراميكا كليوباترا يتصدر الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يتصدر فريق سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان -  أيمن موكا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - محمد صادق - إبراهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير.

 

الجريدة الرسمية