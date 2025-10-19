الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي 4 أشخاص على مندوب مبيعات ودفعه في ترعة بكفر الشيخ

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام 4 أشخاص بالاعتداء على شاب، ودفعه داخل إحدى الترع بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص، تبين أن المجني عليه مندوب مبيعات – مقيم بدائرة مركز بيلا، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيادته سيارته بمكان الواقعة، تعدى عليه 4 أشخاص (المتهمون الظاهرون بالفيديو) ودفعوه في الترعة، بسبب خلافات سابقة مع أحدهم بعدما رفض توصيله بسيارته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

