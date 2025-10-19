الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي 4 أشخاص على مندوب مبيعات ودفعه في ترعة بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام 4 أشخاص بالاعتداء على شاب، ودفعه داخل إحدى الترع بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص، تبين أن المجني عليه مندوب مبيعات – مقيم بدائرة مركز بيلا، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيادته سيارته بمكان الواقعة، تعدى عليه 4 أشخاص (المتهمون الظاهرون بالفيديو) ودفعوه في الترعة، بسبب خلافات سابقة مع أحدهم بعدما رفض توصيله بسيارته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.