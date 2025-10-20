وزير الداخلية يقرر إبعاد يمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بإبعاد شخص يحمل الجنسية اليمنية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.. ويقضى القرار الذى نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 234 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1719 لسنة 2025، بإبعاد المدعو عبد الرحمن سالم محمد، يمني الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 1177 لسنة 2025، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وتعديلاته، كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 11 سبتمبر 2025، التي تضمنت طلب إبعاد المدعو عبد الرحمن سالم محمد، المولود بتاريخ 8 ديسمبر 1999، لأسباب أمنية وصالح عام.

وتنص المادة الأولى من القرار على إبعاد المذكور خارج البلاد بناءً على ما ورد في المذكرة، وذلك حفاظًا على الأمن والاستقرار العام في البلاد.

