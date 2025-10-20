الإثنين 20 أكتوبر 2025
ضبط سائق أجرة تعدى على فتاة في البحيرة

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من رصد منشور مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بمطالبة إحدى الفتيات بتعريفة ركوب أعلى من المقررة، والتعدي عليها بالسب في محافظة البحيرة. 

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المنشور، وتبين أنها سارية التراخيص.

كما تم ضبط قائد السيارة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق.

