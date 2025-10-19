ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك للنصب على المواطنين في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحايل على الضحايا للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ثم سحب أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع نصب بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.