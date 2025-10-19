الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك للنصب على المواطنين في المنيا

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحايل على الضحايا للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ثم سحب أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع نصب بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب الالكترونى بطاقات الدفع الالكترونى وزارة الداخلية جرائم الاموال العامة الإحتيال على المواطنين المنيا الامن العام

مواد متعلقة

الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة لتجاوزه ضد مواطن في أسيوط

بعد تداول فيديو ترويجه للمواد المخدرة، القبض على "طفل المخدرات" في شبرا الخيمة

الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات تموينية لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

الداخلية تكشف حقيقة استغاثة سيدة بالشرقية بعد مشاجرة عائلية بسبب خلافات الجيرة

الداخلية تضبط تجار عملة بتعاملات غير مشروعة تجاوزت 12 مليون جنيه

ضبط 405 قضايا مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الأحد 19 أكتوبر

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية بعد استهداف بؤر إجرامية

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

موعد رمضان 2026 فلكيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية