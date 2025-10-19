الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش عامل بفتاة داخل كوافير في التجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء قيام عامل بأحد الصالونات الخاصة بالسيدات بالتحرش بفتاة أثناء وجودها داخل محل عمله بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 أكتوبر الجارى، تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى السيدات بتضررها من عامل بالصالون المشار إليه، لقيامه بالتحرش بنجلتها أثناء تواجدها داخل المكان.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم – مقيم بمحافظة كفر الشيخ –، وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

