أسباب الحفر بالبشرة وطرق علاجها والوقاية منها

الحفر في البشرة أو ما يعرف بندبات الوجه من أكثر المشكلات الجلدية التي تؤثر على المظهر الخارجي للبشرة وثقة الفتاة بنفسها، خاصة عندما تكون واضحة أو عميقة.

هذه الحفر تنتج عادة عن تلف في طبقات الجلد نتيجة التهابات أو إصابات سابقة، وغالبا ما تظهر بعد حب الشباب أو الجدري أو الجروح التي لم تعالج بطريقة صحيحة.

أسباب ظهور الحفر في البشرة

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية: إن من أسباب الحفر بالبشرة:

حب الشباب المزمن، ويعد السبب الرئيسي لظهور الحفر في الوجه، فعندما يصاب الجلد بحب الشباب الملتهب أو العميق، يتلف النسيج الداخلي للبشرة، وعند التئامه بشكل غير منتظم، تتكون فجوات أو ندبات غائرة تعرف بالحفر.

العبث بالبثور، من أكثر العادات السيئة التي تضر بالبشرة هي الضغط على الحبوب أو عصرها بالأصابع، مما يؤدي إلى تدمير الأنسجة المحيطة وترك آثار دائمة على الجلد.

الالتهابات الجلدية أو الجروح، في بعض الأحيان، تسبب الجروح العميقة أو الحروق التهابات تؤدي إلى تليف الجلد وفقدان مرونته، مما ينتج عنه حفر أو ندبات واضحة بعد الشفاء.

نقص الكولاجين، والكولاجين هو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وتجديد خلاياه، ومع التقدم في السن أو نتيجة سوء التغذية، يقل إنتاجه، مما يجعل البشرة أقل قدرة على التعافي بعد الالتهابات.

العوامل الوراثية، وبعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي لتكوين الندبات أو الحفر بعد التهابات الجلد، حتى وإن كانت بسيطة.

سوء العناية بالبشرة، إهمال تنظيف البشرة، واستخدام منتجات غير مناسبة، وعدم ترطيبها بانتظام، كلها عوامل تزيد من فرص ظهور الحبوب ومن ثم الحفر لاحقا.

طرق علاج الحفر بالبشرة

وأضافت لانا، أن هناك أكثر من طريقة لعلاج الحفر بالبشرة، منها:

أولا العلاجات الطبية المتقدمة، وهذه الطرق تجرى في عيادات الجلدية وتعتبر الأكثر فاعلية، منها:-

التقشير الكيميائي، ويستخدم الطبيب مواد كيميائية لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد وتحفيز نمو خلايا جديدة أكثر نعومة ونضارة.

الليزر التجميلي، ويعتمد على أشعة الليزر لتحفيز إنتاج الكولاجين وإزالة الطبقات التالفة من الجلد، وهو من أكثر الطرق فعالية في علاج الحفر العميقة.

المايكرونيدلينج، وهى تقنية تقوم على استخدام إبر دقيقة تحدث جروح صغيرة لتحفيز الكولاجين وتجديد خلايا البشرة، وتستخدم عادة مع سيرومات مغذية أو بلازما.

الفيلر، يتم حقن مواد مالئة في الحفر لتسوية سطح الجلد مؤقتا، وتستمر النتائج من 6 أشهر إلى سنة.

التقشير بالليزر الكربوني، وهو يساعد على تنقية البشرة من الشوائب وتحفيز تجديد الخلايا، مما يقلل من مظهر الحفر تدريجيًا.

ثانيا العلاجات الطبيعية والمنزلية، ورغم أنها لا تزيل الحفر تماما، إلا أنها تحسن مظهرها مع الوقت، ومنها:-

العسل الطبيعي، ويرطب البشرة ويساعد على تجديد الخلايا، ويمكن خلطه بالقرفة ووضعه كقناع مرتين أسبوعيا.

جل الألوفيرا، وهو يحتوي على مواد مهدئة ومجددة للأنسجة، مما يساعد في تحسين ملمس البشرة.

زيت جوز الهند أو زيت الورد، غنيان بفيتامين E ومضادات الأكسدة، ويستخدمان لتدليك البشرة يوميا.

قناع الليمون والعسل، الليمون يساعد في تفتيح البشرة وتحفيز الكولاجين، لكن يجب استخدامه بحذر وعدم التعرض للشمس بعده مباشرة.

السكر وزيت الزيتون كمقشر طبيعي، يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين الدورة الدموية في الوجه.

نصائح عامة للعناية بالبشرة ومنع تفاقم الحفر

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى تحافظ على البشرة وتحميها من الحفر، منها:

عدم لمس أو عصر الحبوب مطلقا.

استخدام واقي الشمس يوميا لتجنب تصبغ الندبات.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة البشرة.

اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات (C وE وA) لتحفيز إنتاج الكولاجين.

تنظيف البشرة بانتظام باستخدام غسول لطيف ومناسب لنوعها.

النوم الجيد وتجنب التوتر لأنهما يؤثران بشكل مباشر على صحة الجلد.

