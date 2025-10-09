الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بدون ليزر، تخلصي من الندبات والبقع بالبشرة في خطوات بسيطة

الندبات
الندبات

تعاني كثير من الفتيات من ظهور الندبات والبقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب أو الجروح أو التعرض المستمر لأشعة الشمس، مما يؤثر على نضارة البشرة ومظهرها العام.

ورغم أن تقنية الليزر تعتبر من أشهر العلاجات الحديثة لهذه المشكلات، إلا أنها ليست الخيار الوحيد، فهناك طرق طبيعية وطبية آمنة يمكنك من خلالها استعادة صفاء بشرتك بدون اللجوء إلى الليزر، فقط بخطوات بسيطة ومنتظمة.

أسباب الندبات والبقع

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل: قبل البدء في العلاج، من المهم معرفة الأسباب الأساسية للندبات والبقع لتجنب ظهورها مرة أخرى، ومن أسباب الندبات والبقع بالبشرة:-

  • حب الشباب الذي يترك خلفه آثارًا بنية أو حمراء بعد الالتئام.
  • التعرض المفرط للشمس من دون واقي مناسب، مما يؤدي لتصبغات جلدية.
  • الالتهابات أو الجروح الجلدية التي لا تعالج بشكل سليم.
  • التقشير العنيف للبشرة أو استخدام منتجات قوية تهيّج الجلد.
خطوات بسيطة للتخلص من الندبات والبقع 
خطوات بسيطة للتخلص من الندبات والبقع 

خطوات بسيطة للتخلص من الندبات والبقع بدون ليزر

وأضافت نادية، أن من طرق التخلص من الندبات والبقع بالبشرة:-

  1. التقشير المنتظم بلطف، والتقشير يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة نضرة، ولذا استخدمي مقشر طبيعي مرتين أسبوعا مثل سكر بني مع عسل وزيت زيتون، أو مسحوق الشوفان مع الزبادي والعسل، واحرصي على التدليك بلطف لتجنب تهيج الجلد، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.
  2. استخدام سيروم فيتامين C، ويعد فيتامين C من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البقع وتوحيد لون البشرة، استخدميه يوميا في الصباح قبل وضع واقي الشمس، اختاري تركيز بين 10% و20% للحصول على نتائج ملحوظة خلال أسابيع قليلة.
  3. الاعتماد على الزيوت الطبيعية المجددة للبشرة، وبعض الزيوت تمتلك خصائص علاجية تعيد بناء الأنسجة وتقلل من مظهر الندبات، مثل زيت الورد، وزيت فيتامين E، وزيت اللوز الحلو، حيث ضعي بضع قطرات على الندبات ليلا ودلكي برفق حتى تمتصه البشرة.
  4. استخدام ماسكات طبيعية فعال، يمكنك الاعتماد على مكونات بسيطة في المنزل تساعد على تفتيح البشرة وتجديدها، مثل ماسك العسل والليمون، وماسك الكركم والزبادي، وماسك جل الألوفيرا.
  5. تطبيق واقي الشمس يوميا، ومن أهم الخطوات لحماية البشرة من تكون بقع جديدة أو زيادة التصبغات، لذا استخدمي واقي بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، وأعيدي تطبيقه كل ساعتين عند الخروج في النهار.
  6. اتباع نظام غذائي صحي، والجمال يبدأ من الداخل، لذلك احرصي على تناول أطعمة غنية بـ فيتامين C وE والزنك مثل الفواكه الحمضية والمكسرات والخضروات الورقية، وشرب كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب البشرة.
txt

جمال طبيعي في متناول يديك، ماسك الأرز وماء الورد لكل أنواع البشرة

txt

روتين طبيعي لتفتيح البشرة في الخريف من مطبخك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الندبات والبقع بالبشرة خطوات بسيطة تخلصك من الندبات والبقع بالبشرة بدون ليزر تخلصى من الندبات والبقع بالبشرة البشرة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

اعرفي أفضل طريقة لاستخدام كريمات تفتيح البشرة

للأمهات، نصائح لحماية بشرتك من الإرهاق في فترة الدراسة

بوصفات طبيعية سريعة المفعول، كيف تحافظين على بشرتك في فصل الخريف؟

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

النيابة العامة تحذر من نشر مقاطع تنتهك الخصوصية: التصوير دون إذن جريمة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads