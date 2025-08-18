الإثنين 18 أغسطس 2025
تخلصى من الندبات بالبشرة بهذه الطريقة

الندبات
الندبات

تعتبر الندبات من المشكلات المزعجة التي قد تتركها الحبوب أو الجروح أو حتى العمليات الجراحية على البشرة، مما يؤثر على مظهر الوجه وثقة الشخص بنفسه.

وهناك مكونات طبيعية غنية بالعناصر الفعالة التي تساعد على تجديد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين وتفتيح آثار الندبات مع الوقت.

قناع طبيعي يقضى على الندبات بالبشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقضى على الندبات بالبشرة،

مكونات القناع:-

ملعقة صغيرة من عسل النحل 

ملعقة صغيرة من جل الصبار 

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستعمال:

  • امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
  • أضيفي ملعقة صغيرة من جل الصبار الطازج أو الجاهز النقي.
  • اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.
  • طبقي القناع على مكان الندبات فقط أو على الوجه بالكامل إذا رغبتى.
  • اتركيه مدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.
  • كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة.
  • إذا كانت بشرتك حساسة، يمكن تقليل كمية الليمون أو الاستغناء عنه والاكتفاء بالعسل والألوفيرا.
  • هذا القناع يجمع بين ثلاث مواد طبيعية قوية في ترميم البشرة، ومضاد للبكتيريا ومغذي للبشرة، يساعد على ترطيبها وتجديدها.
  • كما أنه غني بفيتامين C، يعمل على تفتيح البقع الداكنة وتحفيز إنتاج الكولاجين، ويسرع من التئام الندبات ويقلل من الاحمرار.
قناع طبيعي يقضى على الندبات بالبشرة 
قناع طبيعي يقضى على الندبات بالبشرة 


طرق العناية بالبشرة الدهنية لتجنب الندبات والحبوب

والبشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة عرضة لظهور الحبوب والبثور، مما يؤدي غالبا إلى ترك ندبات وآثار مزعجة لذا فإن العناية الصحيحة بها تلعب دور أساسي في تقليل هذه المشكلات.

ومن خطوات العناية بالبشرة الدهنية:-

  • اغسلي وجهك مرتين يوميا باستخدام غسول مخصص للبشرة الدهنية يحتوي على حمض الساليسيليك أو الزنك.
  • تجنبي غسل الوجه أكثر من اللازم حتى لا يُحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت.
  • استخدمي مقشر طبيعي مثل خليط السكر والعسل أو مقشر يحتوي على أحماض الفواكه لإزالة الخلايا الميتة.
  • يكفي التقشير مرة أو مرتين أسبوعيا لتفادي تهيج البشرة.
  • التونر يساعد على تقليص المسام الواسعة وتقليل إفراز الدهون، ويمكن استخدام ماء الورد أو خل التفاح المخفف بالماء كتونر طبيعي.
  • استخدمي كريم ترطيب خفيف خالى من الزيوت.
  • جل الصبار أو كريمات تحتوي على حمض الهيالورونيك مناسبة جدا للبشرة الدهنية.
  • التعرض للشمس يزيد من حدة الندبات والبقع، لذا استخدمي واقي شمس مخصص للبشرة الدهنية بتركيبة خفيفة غير دهنية.
  • شرب كميات كافية من الماء (8 أكواب يوميًا على الأقل).
  • تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.
  • تجنب الأطعمة الدسمة والسكريات الزائدة التي تحفز ظهور الحبوب.
  • النوم الكافي (7-8 ساعات يوميا) لتجديد البشرة.
  • لا تقومي بلمس الحبوب أو عصرها حتى لا تترك أثر دائم.
  • استخدمي أقنعة طبيعية بانتظام.

 

