قناع طبيعي يخلصك من الندبات بالبشرة ويعيد حيويتها

الندبات بالبشرة من الإصابات المزعجة التي تؤثر في مظهر البشرة بشكل سلبي، لذا تحرص الفتيات على علاجها حفاظًا على نضارة البشرة.

وقد تلجأ بعض الفتيات إلى جلسات الليزر للتخلص من الندبات بالبشرة ولكنها أصبحت مكلفة للغاية، لذا تبحث الفتيات عن البدائل الطبيعية البسيطة للتخلص من الندبات.

والندبات الناتجة عن حب الشباب أو الجروح قد تسبب الإزعاج للكثيرين، لكن الطبيعة تزخر بالمكونات التي تساعد على تحسين مظهر البشرة وتقليل الندبات بشكل طبيعي وآمن.

قناع طبيعي يخلصك من الندبات بالبشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من الندبات بالبشرة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

امزجي المكونات جيدا حتى تتجانس.

طبقي القناع على البشرة، مع التركيز على أماكن الندبات.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رطبي بشرتك بكريم طبيعي أو زيت جوز الهند.

القناع يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة، ويساعد في تجديد خلايا البشرة، كما يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة وتخفيف آثار الندبات، بجانب أنه يهدئ البشرة ويقلل الاحمرار.

لذا استخدمي القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع.

تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد استخدام الليمون.

داومي على القناع لعدة أسابيع للحصول على نتائج ملحوظة.

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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