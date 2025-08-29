نصائح مهمة تساعدك فى تجنب ظهور الندبات بالبشرة

الندبات من أكثر المشكلات المزعجة التي قد تصيب البشرة، سواء نتيجة الجروح أو الحبوب أو العمليات الجراحية أو حتى الخدوش البسيطة.

وعلى الرغم من أن بعض الندبات قد تختفي مع الوقت أو تصبح أقل وضوحا، إلا أن الوقاية منها من البداية أفضل بكثير من محاولة علاجها لاحقا.

نصائح بسيطة تساعدك فى تجنب ظهور الندبات بالبشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح بسيطة تساعدك فى تجنب ظهور الندبات بالبشرة، منها:-

تنظيف الجرح جيدا، حيث يجب غسل الجرح فورا بالماء النظيف والصابون الطبي لتطهيره من أي بكتيريا قد تسبب التهاب يزيد من احتمالية تكون الندبة.

تغطية الجرح، يجب استخدام ضمادة نظيفة ومعقمة تحمي الجرح من التلوث، كما تقلل من الاحتكاك المباشر الذي قد يترك أثر دائم.

تجنب العبث بالقشور، وكثيرون يخطئون بمحاولة إزالة القشور التي تتكون على الجرح، لكن هذه القشور تعمل كطبقة حماية طبيعية تساعد الجلد على الالتئام دون ندبات.

الجلد الجاف أكثر عرضة لتكوين الندبات، لذلك ينصح بترطيب منطقة الجرح أو الحبوب باستخدام كريمات غنية بالفيتامينات مثل فيتامين E أو زبدة الشيا أو الألوفيرا، والترطيب يعزز من مرونة الجلد ويساعد على تجديد الخلايا بسرعة أكبر، مما يقلل من احتمالية ظهور أثر دائم.

التعرض المباشر للشمس أثناء فترة التئام الجرح قد يؤدي إلى اسمرار المنطقة وزيادة وضوح الندبة، لذا يفضل استخدام واقى شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 على البشرة المكشوفة، حتى في الأيام الغائمة.

ارتداء القبعات أو الملابس القطنية الفاتحة قد يساعد في حماية البشرة من الأشعة الضارة.

الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة والكيوي تعزز إنتاج الكولاجين المسؤول عن تجديد البشرة.

الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبقوليات تساعد على التئام الجروح بسرعة.

شرب كمية كافية من الماء يحافظ على ترطيب الجلد ويمنع جفافه، مما يقلل من فرصة تكون الندبات.

في حالة حب الشباب أو الجروح الصغيرة، من الضروري تجنب الضغط أو عصر الحبوب، لأن ذلك يؤدي إلى تلف الأنسجة وترك ندبات عميقة.

كذلك يجب عدم حك الجلد بقوة أثناء الحكة أو الجفاف، والاكتفاء بترطيبه لتقليل التهيج.

يمكن استخدام كريمات أو جل يحتوي على السيليكون الطبي، إذ ثبت علميا أنه يقلل من فرصة تكون الندبات البارزة.

منتجات العناية التي تحتوي على بانثينول أو آلانتوين تساعد على تهدئة البشرة وتسريع التئامها.

إذا كان الجرح عميق أو ناتج عن عملية جراحية، يفضل استشارة الطبيب لاستخدام غرز تجميلية أو كريمات خاصة تقلل من أثر الندبات.

في حالات حب الشباب المزمن، يمكن زيارة طبيب الجلدية لتلقي علاجات مناسبة مثل المضادات الحيوية الموضعية أو جلسات الليزر.

الحرص على النوم الجيد يساعد الجسم على تجديد الخلايا بشكل أفضل.

ممارسة الرياضة بانتظام تنشط الدورة الدموية، مما يسرع شفاء الجلد.

تجنب التدخين لأنه يقلل من تدفق الدم إلى البشرة، فيؤخر الالتئام ويزيد من فرص ظهور الندبات.

