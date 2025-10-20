بثلاثة مكونات فقط، حضري نوتيلا صحية ومناسبة لساندويتشات المدرسة

النوتيلا أو الشيكولاتة سهلة الفرد من العاملات التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقها الغنى واللذيذ، وفي المدرسة يطلبها الصغار كثيرا.

ولكن للأسف الشيكولاتة سهلة الفرد مصنوعة من السكر والدهون النباتية ولا تحتوى على أى قيمة غذائية ما يضر بصحة الصغار كثيرا ويؤثر على شهيتهم وتركيزهم فى المدرسة، لذا تبحث الأمهات عن بدائل صحية لها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل نوتيلا صحية بثلاث مكونات فقط.

مكونات عمل النوتيلا الصحية:-

ربع كوب عسل أسود

ربع كوب طحينة خام

3 ملاعق كاكاو خام

طريقة عمل النوتيلا الصحية:-

نحضر بولة عميقة ونضع فيها العسل والطحينة معا.

نقلب جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نضيف الكاكاو ونقلب حتى حتى نحصل على خليط متجانس ذات لون موحد.

ثم نحفظ الخليط فى علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغلق.

ونضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

حيث نفردها بسهولة على الساندويتشات ومذاقها طيب ومكوناتها صحية ولها قيمة غذائية عالية.

نوتيلا صحية

فوائد العسل بالطحينة

فوائد العسل بالطحينة:-

علاج فقر الدم وتقوية الدم، والعسل الأسود غني بالحديد، والطحينة تحتوي على النحاس والزنك، مما يساعد في تحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء ورفع مستوى الهيموجلوبين.

يزيد الطاقة والنشاط، وهذا المزيج يعد من أفضل مصادر الطاقة الطبيعية، حيث يحتوي على سكريات صحية ودهون مفيدة تمد الجسم بالنشاط طوال اليوم، خصوصا في الصباح.

يقوي العظام والأسنان، والطحينة غنية بالكالسيوم والعسل الأسود يحتوي على المغنيسيوم والفسفور، مما يجعل الخليط مفيد لصحة العظام والأسنان ويقي من هشاشة العظام.

يحسن صحة البشرة والشعر، بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات (E وB) في الطحينة، والحديد في العسل الأسود، يساهم الخليط في تحسين نضارة البشرة وتقوية الشعر ومنع تساقطه.

يدعم صحة القلب، والدهون غير المشبعة في الطحينة تساعد على خفض الكولسترول الضار، بينما مضادات الأكسدة في العسل الأسود تحمي الأوعية الدموية من الالتهابات.

يحسن الهضم، والعسل الأسود يحتوي على عناصر تنشط الجهاز الهضمي، والطحينة تلين الأمعاء، مما يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم.

يدعم المناعة، والعسل الأسود يحتوي على مضادات أكسدة قوية ومعادن مهمة، والطحينة تحتوي على الزنك والسيلينيوم، مما يجعل المزيج يقوي المناعة ويزيد مقاومة الجسم للأمراض.

مفيد للأطفال وكبار السن، ويعتبر العسل الأسود بالطحينة وجبة مثالية للأطفال لأنها تمدهم بالحديد والكالسيوم والطاقة، كما أنها مفيدة لكبار السن لأنها تحافظ على العظام وتعزز المناعة.

فوائد الكاكاو الخام

ومن فوائد الكاكاو الخام:-

يحسن المزاج ويقلل التوتر، حيث يحتوي الكاكاو الخام على مركب “الفينيثيلامين” الذي يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، مما يساعد في محاربة الاكتئاب والتوتر وتحسين المزاج العام.

غني بمضادات الأكسدة، ويحتوي على البوليفينولات والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة وتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد الكاكاو في توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، كما يقلل من الكوليسترول الضار ويرفع الكوليسترول الجيد.

يعزز وظائف المخ، ومركبات الفلافانول في الكاكاو تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ مما يقوي التركيز والذاكرة ويقلل خطر الزهايمر مع التقدم في العمر.

يساعد في التحكم في الوزن، ورغم طعمه الغني، فإن الكاكاو الخام غير المحلى يساعد في تقليل الشهية للسكريات لأنه يوازن مستويات السكر في الدم ويعطي إحساس بالشبع.

يحسن صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي على ألياف طبيعية تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.