بدلا من شرائها حضريها للانش بوكس، طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية

طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية، النوتيلا من المكونات الشهيرة التي لها مذاق مميز وتستخدم عادة فى عمل السندويتشات.

وطريقة عمل النوتيلا الاقتصادية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتفضل ربات البيوت طرق تحضيرها فى المنزل للتوفير فى الميزانية.

وتقدم الشيف بسمة السباعي، طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية.

مكونات عمل النوتيلا الاقتصادية:-

نصف كوب من كل من

لبن بودر

لبن حليب

كاكاو خام

سكر بودر

زيت

كيس نسكافيه بطعم البندق

طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات.

نضرب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نحفظ النوتيلا فى برطمانات زجاجية معقمة وتوضع بالثلاجة.

تستخدم فى تزيين الكيك وعدل ساندويتشات المدرسة حسب الرغبة.

النوتيلا

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

2 كوب دقيق

3 بيضات

2 كوب سكر

ملعقة وربع بيكينج بودر

ربع كوب كاكاو خام

كيس فانيليا

كوب إلا ربع زيت

كوب إلا ربع لبن حليب

لصوص الشيكولاتة

ربع كوب كاكاو خام

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة سكر بودر

2 ملعقة لبن بودر

ربع كوب لبن حليب

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بالصوص:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن جيدا لضمان نجاح الكيك.

يجب أن تكون جميع مكونات الكيك بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك وارتفاعه جيدا داخل الفرن.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام ذات لون فاتح قليلا.

ثم نضيف اللبن والزيت ونضرب جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نضيف السكر تدريجيا حيث نضع كوب ونضرب جيدا حتى يذوب ثم نضع الكوب الآخر ونضرب حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف الكاكاو ونضرب جيدا حتى يختفى الكاكاو تماما.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض والكاكاو تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق جيدا.

ثم نصب بها ثلاثة أرباع خليط عجين الكيك ونساوى الأطراف وتدخلها الفرن الساخن.

نترك الكيك داخل الفرن لمدة 25 دقيقة مع مراعاة عدم فتح الفرن طوال هذه الفترة حتى ترتفع الكيك جيدا فى الفرن.

ثم نخرج الكيك بعد انتهاء المدة ونقطعها ونصب عليها باقى كمية العجين المتبقى ونساويه على وجه الكيك.

ثم ندخل الصينية الفرن مرة أخرى لمدة 5 دقائق فقط.

ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركها يبرد.

ثم نحضر صوص الشيكولاتة، حيث نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به مكونات صوص الشيكولاتة ماعدا الزيت ونضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف الزيت تدريجيا مع تشغيل الخلاط حتى نحصل على قوام كريمي متجانس سهل الفرد، ويكون صوص الشيكولاتة جاهز بعدها ويستخدم فى تزيين الكيك والحلوى.

ثم نفرد صوص الشيكولاتة على الكيك التى حضرناها ونقطعها ونقدمها مع العصير أو العصير.