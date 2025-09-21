طريقة عمل النوتيلا في البيت، بالكاكاو وبدون بندق

النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة القابلة للدهن شهرة حول العالم، حيث تتميز بمذاقها الغني الذي يجمع بين الكاكاو والحليب والسكر، وغالبًا ما تُستخدم في دهن الخبز أو حشو الكريب والبان كيك أو إضافتها للحلويات المختلفة.







ورغم انتشار النوتيلا الجاهزة في الأسواق، إلا أن كثيرًا من ربات البيوت يفضلن تحضيرها منزليًا للتوفير في الميزانية من جهة، ولتكون صحية أكثر، وخالية من المواد الحافظة والإضافات الصناعية من جهة أخرى.



في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل النوتيلا في البيت باستخدام الكاكاو فقط، ودون الحاجة للبندق، مع تقديم أكثر من وصفة وأفكار لتخزينها واستعمالها.





مميزات تحضير النوتيلا في المنزل

تحضير النوتيلا منزليًا يمنح العديد من الفوائد، منها:

التحكم في المكونات: يمكن التحكم في كمية السكر والدسم بما يناسب احتياجات الأسرة، خاصة للأطفال.

الاقتصادية: المكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، والتكلفة أقل بكثير من شراء العلبة الجاهزة.

الطعم الطازج: النوتيلا البيتية تتميز بمذاق طازج وغني، ويمكن تعديل الوصفة حسب الرغبة بإضافة نكهات مختلفة مثل الفانيليا أو القرفة.

البديل الصحي: يمكن استخدام بدائل صحية مثل السكر البني أو العسل، والحليب قليل الدسم.

النوتيلا البيتي، فيتو

المكونات الأساسية لعمل النوتيلا بدون بندق

نصف كوب كاكاو خام غير محلى.

كوب إلا ربع سكر بودرة (أو سكر عادي مطحون جيدًا).

نصف كوب حليب سائل كامل الدسم (يمكن استبداله بحليب قليل الدسم أو حليب نباتي).

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي خفيف مثل زيت الذرة أو دوار الشمس.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة.

رشة ملح صغيرة لتعزيز الطعم.

روح البندق (من عند العطار)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يُمزج الكاكاو الخام مع السكر البودرة جيدًا حتى يتجانسا.

يُضاف الحليب السائل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تذوب كل المكونات الجافة.

يوضع الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يسخن ويبدأ في الغليان الخفيف.

يضاف الزيت والفانيليا ورشة الملح، ويضاف عدة نقط من روح البندق، ويُقلب الخليط حتى يصبح قوامه ناعمًا وكريميًا.

يُترك الخليط ليبرد تمامًا، ثم يُحفظ في برطمان زجاجي نظيف محكم الغلق داخل الثلاجة.

وصفة بديلة باستخدام الحليب المكثف

طريقة النوتيلا، فيتو

يمكن عمل النوتيلا بطريقة أسرع وأكثر غنى باستخدام الحليب المكثف المحلى:

نصف كوب كاكاو خام.

علبة حليب مكثف محلى (400 جرام).

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

التحضير: يُخلط الحليب المكثف مع الكاكاو جيدًا حتى يذوب تمامًا، ثم يُضاف الزيت والفانيليا ويُقلب حتى يتجانس. تحفظ النوتيلا في الثلاجة وتكون جاهزة للاستخدام مباشرة.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

للحصول على قوام كريمي وناعم، يُنصح باستخدام الخلاط الكهربائي بعد أن يبرد الخليط.

إذا كان القوام سميكًا أكثر من اللازم، يمكن إضافة قليل من الحليب الدافئ.

يمكن تقليل السكر أو استبداله بالعسل الأبيض أو بدائل التحلية الطبيعية لمن يتبعون حمية غذائية.

لإضفاء نكهة مميزة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان أو القرفة.

مدة الحفظ والاستخدام

تُحفظ النوتيلا البيتية في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

يُفضل إخراجها من الثلاجة قبل الاستخدام بعشر دقائق لتصبح لينة وسهلة الفرد.

يمكن استخدامها كحشوة للكرواسون والكريب، أو كإضافة لشرائح التوست والوافل، أو حتى في وصفات الكيك والبسكويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.