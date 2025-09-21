الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل النوتيلا في البيت، بالكاكاو وبدون بندق

النوتيلا في البيت،
النوتيلا في البيت، فيتو

النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة القابلة للدهن شهرة حول العالم، حيث تتميز بمذاقها الغني الذي يجمع بين الكاكاو والحليب والسكر، وغالبًا ما تُستخدم في دهن الخبز أو حشو الكريب والبان كيك أو إضافتها للحلويات المختلفة.
 

طريقة عمل الإنجلش كيك فى البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكريم كراميل، حلوى خفيفة ولذيذة تناسب جميع الأذواق



ورغم انتشار النوتيلا الجاهزة في الأسواق، إلا أن كثيرًا من ربات البيوت يفضلن تحضيرها منزليًا للتوفير في الميزانية من جهة، ولتكون صحية أكثر، وخالية من المواد الحافظة والإضافات الصناعية من جهة أخرى. 

في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل النوتيلا في البيت باستخدام الكاكاو فقط، ودون الحاجة للبندق، مع تقديم أكثر من وصفة وأفكار لتخزينها واستعمالها.
 


مميزات تحضير النوتيلا في المنزل

تحضير النوتيلا منزليًا يمنح العديد من الفوائد، منها:

التحكم في المكونات: يمكن التحكم في كمية السكر والدسم بما يناسب احتياجات الأسرة، خاصة للأطفال.

الاقتصادية: المكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، والتكلفة أقل بكثير من شراء العلبة الجاهزة.

الطعم الطازج: النوتيلا البيتية تتميز بمذاق طازج وغني، ويمكن تعديل الوصفة حسب الرغبة بإضافة نكهات مختلفة مثل الفانيليا أو القرفة.

البديل الصحي: يمكن استخدام بدائل صحية مثل السكر البني أو العسل، والحليب قليل الدسم.

النوتيلا البيتي
النوتيلا البيتي، فيتو

المكونات الأساسية لعمل النوتيلا بدون بندق

نصف كوب كاكاو خام غير محلى.

كوب إلا ربع سكر بودرة (أو سكر عادي مطحون جيدًا).

نصف كوب حليب سائل كامل الدسم (يمكن استبداله بحليب قليل الدسم أو حليب نباتي).

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي خفيف مثل زيت الذرة أو دوار الشمس.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة.

رشة ملح صغيرة لتعزيز الطعم.
روح البندق (من عند العطار)

 

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يُمزج الكاكاو الخام مع السكر البودرة جيدًا حتى يتجانسا.

يُضاف الحليب السائل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تذوب كل المكونات الجافة.

يوضع الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يسخن ويبدأ في الغليان الخفيف.

يضاف الزيت والفانيليا ورشة الملح، ويضاف عدة نقط من روح البندق، ويُقلب الخليط حتى يصبح قوامه ناعمًا وكريميًا.

يُترك الخليط ليبرد تمامًا، ثم يُحفظ في برطمان زجاجي نظيف محكم الغلق داخل الثلاجة.

 

وصفة بديلة باستخدام الحليب المكثف

طريقة النوتيلا
طريقة النوتيلا، فيتو

يمكن عمل النوتيلا بطريقة أسرع وأكثر غنى باستخدام الحليب المكثف المحلى:

نصف كوب كاكاو خام.

علبة حليب مكثف محلى (400 جرام).

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

التحضير: يُخلط الحليب المكثف مع الكاكاو جيدًا حتى يذوب تمامًا، ثم يُضاف الزيت والفانيليا ويُقلب حتى يتجانس. تحفظ النوتيلا في الثلاجة وتكون جاهزة للاستخدام مباشرة.

 

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

للحصول على قوام كريمي وناعم، يُنصح باستخدام الخلاط الكهربائي بعد أن يبرد الخليط.

إذا كان القوام سميكًا أكثر من اللازم، يمكن إضافة قليل من الحليب الدافئ.

يمكن تقليل السكر أو استبداله بالعسل الأبيض أو بدائل التحلية الطبيعية لمن يتبعون حمية غذائية.

لإضفاء نكهة مميزة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان أو القرفة.

مدة الحفظ والاستخدام

تُحفظ النوتيلا البيتية في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

يُفضل إخراجها من الثلاجة قبل الاستخدام بعشر دقائق لتصبح لينة وسهلة الفرد.

يمكن استخدامها كحشوة للكرواسون والكريب، أو كإضافة لشرائح التوست والوافل، أو حتى في وصفات الكيك والبسكويت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النوتيلا في البيت خطوات عمل النوتيلا شيكولاتة النوتيلا طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية طريقة عمل النوتيلا طريقة عمل النوتيلا فى البيت

مواد متعلقة

طريقة عمل الآيس كوفي، خطوات احترافية ونتيجة مبهرة

بمذاق لا يقاوم، طريقة عمل البان كيك في دقائق

طريقة عمل الوافل في الماكينة أو الفرن بأقل التكاليف

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

رئيس مصلحة الضرائب: لا نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads