ضبط 405 قضايا مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لاستهداف البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين وتحقيق الأمن العام.

حملة أمنية على البؤر الإجرامية

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، إلى جانب تنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام القضائية المتنوعة.

ففي مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 405 قضايا مخدرات تورط فيها 457 متهمًا، بحوزتهم أكثر من 219 كيلوجرامًا من الحشيش، و31 كيلوجرامًا من البانجو، و16 كيلوجرامًا من الهيدرو، و14 كيلوجرامًا من الهيروين، و10 كيلوجرامات من الآيس، و7 كيلوجرامات من الأستروكس، و4 كيلوجرامات من الشابو، وأكثر من 2 كيلوجرام من البودر، بالإضافة إلى 135 جرامًا من الكوكايين و50 جرامًا من الأفيون و30 جرامًا من الفودو و2735 قرصًا مخدرًا.

وفي إطار مواجهة حيازة الأسلحة غير المرخصة، ضبطت القوات 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 165 متهمًا، شملت بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش، إلى جانب 155 طلقة نارية و10 خزائن متنوعة و331 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 72,948 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينها 320 حكمًا في قضايا جنايات، و23,225 حكمًا بالحبس الجزئي، و4,319 حكمًا بالحبس المستأنف، و34,825 حكمًا بالغرامة، و10,259 مخالفة.

وفي السياق ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 23 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية، و20 عنصرًا من المتورطين في أعمال بلطجة، كما تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 17 دراجة مبلغ بسرقتها.

وعلى الطرق السريعة، تم فحص 58 سائق سيارة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية التحاليل لـ8 منهم، فيما تم تحرير 21,822 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط العناصر الإجرامية وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

