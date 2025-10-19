تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الأحد 19 أكتوبر

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر، وسط انتشار أمني لرجال الإدارة العامة للمرور لضمان استمرار انتظام الحركة المرورية، والتدخل الفوري للتعامل أي حادث طارئ.

فى محافظة القاهرة، انتظمت حركة مرور السيارات على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وميادين وسط البلد مثل رمسيس والتحرير والعتبة، وعبد المنعم رياض، وظهرت كثافات مرورية متحركة فى المناطق المحيطة بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس.. أما كورنيش النيل، فقد شهد انتظاما فى حركة المرور، خصوصا فى الاتجاه إلى مناطق المعادي وحلوان.. وبالنسبة لكوبري 6 أكتوبر فقد انتظمت الحركة المرورية عليه وإن كانت قد شهدت بعض التباطؤ.

وفي الجيزة، شهدت حركة السيارات بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة، خصوصًا بشارع المحور المركزي، حالة من السيولة المرورية، بينما سجل شارع الهرم بعض التباطؤ نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب زحام ملحوظ في مناطق المساحة، والعريش، ومدكور، والطالبية.. وبالنسبة لشارعي السودان والتحرير فقد شهدا ازدحاما مع خروج الطلاب إلى مدارسهم.

من جهتها دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية للتعامل مع أي طوارئ، مع استمرار تشغيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات واستغاثات المواطنين على مدار الساعة

