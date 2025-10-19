الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة لتجاوزه ضد مواطن في أسيوط

اتخذت وزارة الداخلية، إجراءً حاسمًا في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب أحد أفراد الشرطة تجاوزًا تجاه أحد المواطنين بمحافظة أسيوط.



وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إنهاء خدمة فرد الشرطة المذكور، لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي، وذلك وفقًا لثوابت الوزارة التي تؤكد على احترام حقوق المواطنين وحسن معاملة الجميع.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تطبيق مبدأ المحاسبة بكل حزم تجاه أي تجاوزات فردية، والتعامل الفوري مع أي واقعة لا تتسق مع القواعد المهنية والسلوك القويم لرجال الشرطة.

