الداخلية تكشف حقيقة استغاثة سيدة بالشرقية بعد مشاجرة عائلية بسبب خلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله سيدة تستغيث بدعوى اعتداء عدد من الأشخاص على منزل أسرتها في محافظة الشرقية، بتحريض من عمها ونجله، ما أسفر عن إصابة والدتها.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أبو كبير بتاريخ 13 أكتوبر الجاري بشأن مشاجرة بين طرفين من أسرة واحدة بسبب خلافات الجيرة.

وتبين أن الطرف الأول يضم والدة السيدة مقدمة الشكوى ونجلها، بينما يضم الطرف الثاني شقيق زوجها ونجله، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات أن الطرفين تبادلا الاعتداء بالضرب خلال المشاجرة، ما أسفر عن إصابة والدة السيدة بجرح في الوجه إثر تعدي أحد أفراد الطرف الثاني عليها باستخدام مفك.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة في حينه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

