الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات تموينية لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسعار ومنع التربح غير المشروع.

حملات تموينية لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 5 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، جرى التعامل بها بالمخالفة للقانون بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع تأكيد استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو استغلال احتياجات المواطنين.

