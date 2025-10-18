مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية بعد استهداف بؤر إجرامية

في عدد من المحافظات، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية خطيرة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

نتائج المأمورية الأمنية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا (اتجار بالمواد المخدرة – سلاح ناري – سرقة بالإكراه) بنطاق محافظة الجيزة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم:

نحو 764 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة تشمل (حشيش، إستروكس، هيروين، شادو، هيدرو، شابو، أفيون).

62 قطعة سلاح ناري بينها (12 بندقية آلية، 25 بندقية خرطوش، 25 فرد خرطوش).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 97 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

