بعد تداول فيديو ترويجه للمواد المخدرة، القبض على "طفل المخدرات" في شبرا الخيمة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرفقته كلب، أثناء ترويجه المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في ترويج المواد المخدرة، وضبط الخارجين عن القانون بمختلف صورهم، خاصة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع توثق أنشطة غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية الطفل الظاهر به، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، وكان بصحبته عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري البودر والهيروين، بالإضافة إلى فرد خرطوش.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأُحيل المحضر إلى جهات التحقيق المختصة.

