حوادث

الداخلية تضبط تجار عملة بتعاملات غير مشروعة تجاوزت 12 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، ضمن جهودها لمكافحة المضاربة على أسعار العملات وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت 12 مليون جنيه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الوقائع لضبط باقي العناصر المتورطة.

