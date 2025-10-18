مرشحان بالزقازيق وحزب الجيل يطعنان على قرار الاستبعاد من انتخابات النواب بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم، تقديم طعون جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، على قرارات استبعاد عدد من المرشحين والقوائم من السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025.

طعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

فقد تلقت المحكمة طعنًا من المواطن "محمد.أ.ع" المقيم بمركز الزقازيق، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتراضًا على استبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين عن الدائرة الاولى "الزقازيق – القنايات".

حاصل على الشهادة الابتدائية فقط

وأوضح الطاعن في دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه مستوفيًا جميع الشروط والمستندات القانونية المطلوبة، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين، بدعوى أنه حاصل على الشهادة الابتدائية فقط، رغم تأكيده أنه منقول إلى الصف التاسع من التعليم الأساسي وقدّم ما يثبت حالته التعليمية القانونية.

رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، والممثل القانوني لقائمة الحزب

كما تقدم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، والممثل القانوني لقائمة الحزب في قطاع شرق الدلتا (رمز القلادة – القائمة رقم 2)، بطعن ضد قرار لجنة فحص أوراق الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية، والذي تضمن استبعاد قائمة الحزب بالكامل من خوض الانتخابات.

الشهابي: القائمة مكتملة ومستوفاة لجميع الشروط القانونية

وأكد "الشهابي" في طعنه أن الحزب قدم أوراق الترشيح في الموعد المحدد قانونًا وأرفق جميع المستندات والنماذج المطلوبة وفقًا لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن القائمة مكتملة ومستوفية لجميع الشروط القانونية، وأن قرار الاستبعاد صدر دون مبرر واضح أو إخطار رسمي، في مخالفة صريحة للقانون والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

القائمة النهائية للمرشحين

ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات.

