نجاة مركز بحوث الثروة السمكية بالعباسة من كارثة محققة بعد اشتعال سيارة نقل

شهدت محافظة الشرقية، نشوب حريق في سيارة نقل داخل مركز بحوث الثروة السمكية بقرية العباسة الكبرى التابعة لمركز أبوحماد، ما أثار حالة من الذعر بين العاملين بالمركز.

تفاصيل حريق الثروة السمكية بالعباسة

وتلقت غرفة عمليات الشرقية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى أي منشآت أو سيارات أخرى.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالشرقية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.