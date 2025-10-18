السبت 18 أكتوبر 2025
نجاة مركز بحوث الثروة السمكية بالعباسة من كارثة محققة بعد اشتعال سيارة نقل

حريق سيارة بالشرقية،فيتو
حريق سيارة بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، نشوب حريق في سيارة نقل داخل مركز بحوث الثروة السمكية بقرية العباسة الكبرى التابعة لمركز أبوحماد، ما أثار حالة من الذعر بين العاملين بالمركز.

السيطرة على حريق شقة سكنية في الشرقية (صور)

تفاصيل حريق الثروة السمكية بالعباسة 

 

وتلقت غرفة عمليات الشرقية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى أي منشآت أو سيارات أخرى.

 

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالشرقية لمباشرة التحقيقات.

