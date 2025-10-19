جلسة تصوير للاعبي بيراميدز مع كأس السوبر الأفريقي وعائلاتهم (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جلسة تصوير للاعبي السماوي مع كاس السوبر الأفريقي في استاد الدفاع الجوي عقب الفوز باللقب أمس علي حساب نهضة بركان المغربي.

كما حرص بعض اللاعبين علي التصور برفقة الكأس مع عائلاتهم.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وأحرز مايلي هدف الفوز لفريق بيراميدز هدف المباراة الوحيد أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

4 بطولات في موسمين

وجاء فوز بيراميدز بالسوبر الافريقي لاول مرة في تاريخه ليكون ثالث الفرق المصري في الفوز بهذا اللقب كما أنه اللقب الرابع للنادي خلال تاريخه

ورغم انتقال ملكية بيراميدز من الأسيوطي موسم 2018 إلا أن البطولات خاصمته خلال الست سنوات الأولى، لينجح بعدها في حصد أربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

في ليلة مليئة بالإثارة والترقب في ال31 من أغسطس 2024 استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

ثم نجح في الحصول علي لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025 في الثاني من يونيو 2025.

وكانت ثالث ألقابه الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي السعودي في ال24 من سبتمبر 2025.

وأمس 18 من أكتوبر 2025 حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.