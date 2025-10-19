صراع العمالقة، تاريخ من التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد منذ القرن الـ19

ليفربول ومانشستر يونايتد، يلتقي فريق ليفربول الذي يضم النجم محمد صلاح وضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي، "البريميرليج" موسم 2025-2026.

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد

تُعدّ المواجهة بين ليفربول ومانشستر يونايتد من أكثر الصراعات الكروية سخونة وشهرة في العالم، إذ لا تقتصر على المنافسة داخل المستطيل الأخضر، بل تمتدّ إلى تاريخ طويل من العداوة الرياضية والاقتصادية والاجتماعية بين مدينتَي ليفربول ومانشستر، الواقعتين شمال غرب إنجلترا.

صراع اقتصادية

تعود جذور هذا الصراع إلى القرن التاسع عشر عندما كانت مدينة ليفربول من أهم الموانئ البريطانية وأكثرها ازدهارًا، في حين كانت مانشستر مركزًا صناعيًا ضخمًا يعتمد على ميناء ليفربول لتصدير بضائعه.

ومع افتتاح "قناة مانشستر البحرية" عام 1894، أصبحت مانشستر قادرة على استقبال السفن مباشرة دون الاعتماد على موانئ ليفربول، ما أثار استياء سكان المدينة الساحلية وأشعل حالة من التنافس الاقتصادي الحاد بين المدينتين، تحوّل لاحقًا إلى صراع شرس في كرة القدم.

بداية الصراع الكروي

بدأ التنافس الكروي فعليًا في مطلع القرن العشرين حين تقابل الفريقان لأول مرة عام 1894 في دوري الدرجة الثانية.

ومع مرور العقود أصبح كلّ من ليفربول ومانشستر يونايتد رمزًا لهوية مدينته وجماهير الشمال الإنجليزي وزاد هذا الصراع شراسة مع تزايد النجاحات المحلية والأوروبية لكل نادٍ حيث تناوبا على فترات الهيمنة على الكرة الإنجليزية.

سيطرة ليفربول

وفي السبعينيات والثمانينيات سيطر فريق ليفربول على المشهد الكروي الإنجليزي والأوروبي بقيادة أساطير مثل كيني دالجليش وإيان راش وجراهام سونيس فحصد الألقاب المحلية والقارية واحدة تلو الأخرى، ليصبح النادي الأكثر تتويجًا في أوروبا في تلك الحقبة.

في المقابل عانى مانشستر يونايتد من تراجع واضح في الأداء والبطولات بعد رحيل مدربه الأسطوري مات باسبي، ما جعل جماهير ليفربول تتغنّى بتفوّقها التاريخي وتستفز أنصار "الشياطين الحمر".

تفوق مانشستر يونايتد

لكن الصورة تغيّرت جذريًا مع قدوم السير أليكس فيرجسون إلى مانشستر يونايتد في عام 1986، حين أعلن صراحة أن هدفه هو "إسقاط ليفربول عن عرشه".

وخلال 26 عامًا في القيادة الفنية، نجح فيرجسون في تحقيق وعده، إذ قاد يونايتد إلى عصر ذهبي توّجه بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية، ليصبح النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعادل الريدز هذا الرقم في الموسم الماضي.

وكانت هذه المباريات مليئة باللحظات التاريخية مثل فوز ليفربول الساحق بنتيجة 7-0 في موسم 2022-2023، أو أهداف وين روني وستيفن جيرارد التي خلدت في ذاكرة الجماهير.

وفي السنوات الأخيرة، مع عودة ليفربول إلى القمة، واستمرار محاولات مانشستر يونايتد لاستعادة أمجاده، تجدد الصراع بشكل قوي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ومانشستر يونايتد يملك 10 نقاط في المركز 11.

ويتواجد آرسنال في الصدارة بـ 19 نقطة بعدما تغلب على فولهام بهدف دون مقابل، مساء السبت بالجولة الثامنة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 16 نقطة حيث تغلب على إيفرتون بهدفين دون مقابل.

