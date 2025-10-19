10 صور ورقصة ماييلي ويورتشيتش، أبرز مشاهد احتفالات بيراميدز بالسوبر الافريقي (فيديو)

احتفالات جنونية للاعبي والجهاز الفني والإداري والطبي لفريق بيراميدز بلقب السوبر الأفريقي الذي توج به أمس السبت على حساب نهضة بركان المغربي.

وكعادته لم يفوت ماييلي تلك الاحتفالات بدون حركاته ورقصاته المعهودة وانضم إليه يورتشيتش المدير الفني للسماوي الذي بدا يتجاوب بشكل كبير مع الأغاني المصرية خاصة الشعبية أثناء احتفالات اللاعبين.

رقصة ماييلي بكاس السوبر الأفريقي

رقص يورتشيتش واللاعبين

الاحتفال بتسليم كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

قاد الكونغولي فيستون ماييلي نادي بيراميدز للفوز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

وأحرز ماييلي هدف الفوز لفريقه وهدف المباراة الوحيد ليكون بذلك ملك النهائيات مع الفريق السماوي خلال البطولات الأربع الذي فاز بها في تاريخه.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وانطلقت المباراة بقوة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات على أمل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 5 سدد لاعب نهضة بركان كرة قوية علت مرمى الشناوي.

وتصدي الشناوي لكرة خطيرة من نهضة بركان في الدقيقة 32.

وأنقذ منير المحمدي حارس نهضة بركان كرة خطيرة لبيراميدز سددها أحمد قطة في الدقيقة 54 لتخرج ركلة ركنية.

وسجل ماييلي هدف الفوز لفريق بيراميدز أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

وكاد نهضة بركان ان يسجل التعادل بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 80 لكنها علت مرمى الشناوي.

4 بطولات في موسمين

وجاء فوز بيراميدز بالسوبر الافريقي لاول مرة في تاريخه ليكون ثالث الفرق المصري في الفوز بهذا اللقب كما أنه اللقب الرابع للنادي خلال تاريخه

ورغم انتقال ملكية بيراميدز من الأسيوطي موسم 2018 إلا أن البطولات خاصمته خلال الست سنوات الأولى، لينجح بعدها في حصد أربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

في ليلة مليئة بالإثارة والترقب في ال31 من أغسطس 2024 استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

ثم نجح في الحصول علي لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025 في الثاني من يونيو 2025.

وكانت ثالث ألقابه الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز علي الأهلي السعودي في ال24 من سبتمبر 2025.

واليوم في الـ18 من اكتوبر 2025 يحصد لقب السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي.

ماييلي ملك النهائيات

توّج بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 ليمنح بيراميدز اللقب الأول له في تاريخه منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت قبل تغيير المسمى إلى بيراميدز في صيف 2019.

وقاد فيستون ماييلي فريقه في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام صن داونز الذي انتهي 2-1 وافتتح التسجيل حينها لبيراميدز بعد ارتداد الكرة من دفاع صن داونز ليقابلها بتسديدة قوية في الدقيقة 23 سكنت على يمين الحارس ويليامز.

وسجل ماييلي هاتريك في مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات للأندية 2025

وأمس قاد فريقه للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.