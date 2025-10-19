كيف تحول بيراميدز من ناد استثماري إلى صائد للبطولات؟

توج فريق نادي بيراميدز بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

بيراميدز بطلا لكاس السوبر الأفريقي

وجاء فوز بيراميدز بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه ليكون اللقب القاري الثاني له بعد لقب دوري أبطال أفريقيا، كما أنه اللقب الرابع للنادي خلال تاريخه.

ورغم انتقال ملكية بيراميدز من الأسيوطي موسم 2018 إلا أن البطولات خاصمته خلال الست سنوات الأولى، لينجح بعدها في حصد أربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

من هو نادي بيراميدز؟

الفريق السماوي الذي يملكه رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي سجل اسمه بحروف من ذهب عالميا وأفريقيا في أقل من موسمين، وفرض نفسه علي خريطة الكبار وفي عالم الكرة الأفريقية في غضون سنوات معدودة.

بيراميدز بدأ فريق استثماري في الكرة المصرية بعد أن اشترى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية نادي الأسيوطي سبورت الذي كان مملوكًا لرجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي في صيف عام 2018.

ثم اشترى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية النادي واسمه ورخصته من مالكه محمود الأسيوطي، واستقال آل الشيخ سابقًا من منصبه كرئيس فخري لنادي الأهلي إثر خلافات حول التعاقدات وبناء الملاعب بالإضافة إلى انتقال النادي مسافة 400 كيلومتر إلى القاهرة، حيث استأجر منتجع الأسيوطي ليكون مقرًا للنادي وتغير اسم النادي من الأسيوطي سبورت إلى نادي الأهرام أو بيراميدز.

بداية انطلاق بيراميدز

في 28 يونيو 2018 أُعلن أن مدرب الأهلي المصري السابق حسام البدري سيتولى رئاسة النادي فيما كان أحمد حسن في منصب المتحدث باسم الفريق والمشرف عليه، بالإضافة لتعيين هادي خشبة في منصب مدير الكرة وتولي مدرب بوتافوجو ريجاتاس ألبرتو فالنتيم تدريب الفريق.

وفي صيف 2018، تغير اسم النادي إلى بيراميدز إشارة إلى الأهرامات وتكون الفريق بصفقات مدوية ضم خلالها العديد من نجوم الزمالك وعلى رأسهم أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق بجانب عبد الله السعيد الذي انضم بعد رحيله عن الأهلي السعودي والبرازيلي ماركوس كينو.

وفي موسمه الأول تحت الاسم الجديد أنهى نادي بيراميدز الدوري المصري الممتاز 2018–19 في المركز الثالث، وتأهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي 2019–20، ووصل إلى نهائي كأس مصر 2019، حيث خسر 3-0 أمام الزمالك.

انتقال ملكية بيراميدز للمرة الثانية

وبعد عام واحد، انتقلت ملكية النادي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي الذي كان نائبا لتركي آل الشيخ وتغيرت سياسة النادي بعد الاستعانة بوكيل اللاعبين ممدوح عيد في منصب الرئيس التنفيذي في تجربة مختلفة ثم تعيين هاني سعيد نجم منتخب مصر السابق في منصب المدير الرياضي.

ونجح بيراميدز في صيف 2020 الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحاول على مدار 4 أعوام الوصول إلى منصات التتويج قبل أن يتعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الحالي الذي نجح في تحقيق هدف النادي بحصد الألقاب.

4 ألقاب خلال 14 شهرا

ظل بيراميدز متعطشا للفوز بأي لقب منذ إنشائه في صيف 2018 وحتى يونيو 2024 موعد الفوز بكأس مصر على حساب زد في أول ألقابه، ومع تحقيق 4 كؤوس في خلال 14 شهرا من نهاية أغسطس 2024 وحتى أكتوبر 2025 أصبح طموح بيراميدز بلا حدود في حصد الألقاب.

دوري الأبطال بوابة البطولات العالمية

كان فوز بيراميدز بلقب دوري الابطال وش السعد على الفريق وبداية حصد البطولات الافريقية والعالمية حيث نجح من خلاله في حصد لقبين بخلاف لقب دوري الأبطال.

ففي ليلة مليئة بالإثارة والترقب في الـ31 من أغسطس 2024 استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

ثم نجح في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025 في الثاني من يونيو 2025.

وكان ثالث ألقابه الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي السعودي في الـ24 من سبتمبر 2025.

وفي الـ18 من أكتوبر 2025 يحصد لقب السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي.

