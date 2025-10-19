موعد مباراة بتروجت وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

يحل فريق بتروجت، ضيفا على نظيره زد مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة بتروجت وزد في الدوري المصري

ويلتقي فريق بتروجت وزد فى الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة بتروجت وزد في الدوري المصري



ويحتل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد المركز الثاني عشر بترتيب دوري nile برصيد 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات وتعرض للهزيمة في لقاء وحيد، سجل لاعبو الفريق البترولى 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى

ويمتلك فريق زد الذى يقوده محمد شوقي 12 نقطة فى المركز الـ13 بجدول الدوري

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبى (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر

زد ضد بتروجيت..5 مساء

سيراميكا ضد الطلائع..8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء



ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

1- المصري 18 نقطة

2- الزمالك 18 نقطة

3- الأهلي 18 نقطة

4- إنبي 18 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

6- وادي دجلة 16 نقطة

7- مودرن سبورت 15 نقطة

8- بيراميدز 14 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

10- سموحة 14 نقطة

11- غزل المحلة 14 نقطة

12- بتروجيت 14 نقطة

13- زد 12 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- الحدود 11 نقطة

16- الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- الإسماعيلي 7 نقاط

20- فاركو 6 نقاط

21- المقاولون العرب 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.