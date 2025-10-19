يلتقي مساء اليوم الأحد فريقا سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق سيراميكا نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

ويدخل سيراميكا المباراة فى المركز الخامس فى ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 9 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر مثلها، سجل لاعبو سيراميكا 10 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ويحتل طلائع الجيش الترتيب الـ 16 برصيد 9 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر

زد ضد بتروجيت..5 مساء

سيراميكا ضد الطلائع..8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء





ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

1- المصري 18 نقطة

2- الزمالك 18 نقطة

3- الأهلي 18 نقطة

4- إنبي 18 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

6- وادي دجلة 16 نقطة

7- مودرن سبورت 15 نقطة

8- بيراميدز 14 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

10- سموحة 14 نقطة

11- غزل المحلة 14 نقطة

12- بتروجيت 14 نقطة

13- زد 12 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- الحدود 11 نقطة

16- الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- الإسماعيلي 7 نقاط

20- فاركو 6 نقاط

21- المقاولون العرب 6 نقاط

