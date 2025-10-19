الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

يلتقي مساء اليوم الأحد فريقا سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق سيراميكا نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

ويدخل سيراميكا المباراة فى المركز الخامس فى ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 9 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل فى مواجهتين وخسر مثلها، سجل لاعبو سيراميكا 10 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ويحتل طلائع الجيش الترتيب الـ 16 برصيد 9 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)
المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت) 
غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)
الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر
زد ضد بتروجيت..5 مساء
سيراميكا ضد الطلائع..8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر
بيراميدز ضد  فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر
الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء
المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء



ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد  

1- المصري 18 نقطة 
2- الزمالك 18 نقطة 
3- الأهلي 18 نقطة 
4- إنبي 18 نقطة 
5- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة 
6- وادي دجلة 16 نقطة 
7- مودرن سبورت 15 نقطة 
8- بيراميدز 14 نقطة 
9- البنك الأهلي 14 نقطة 
10- سموحة 14 نقطة 
11- غزل المحلة 14 نقطة 
12- بتروجيت 14 نقطة 
13- زد 12 نقطة 
14- الجونة 12 نقطة 
15- الحدود 11 نقطة 
16- الجيش 9 نقاط
17- الاتحاد 8 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 
19- الإسماعيلي 7 نقاط
20- فاركو 6 نقاط
21- المقاولون العرب 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

مواد متعلقة

10 صور ورقصة ماييلي ويورتشيتش، أبرز مشاهد احتفالات بيراميدز بالسوبر الافريقي (فيديو)

ماييلي مهاجم من ذهب، ملك النهائيات بأربع ألقاب مع بيراميدز

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

بعد صيام 6 مواسم، بيراميدز يحقق لقبه الرابع

أحمد سمير يعلق على فوز البنك الأهلي أمام الجونة بثلاثية

السوبر الإفريقي، جماهير الأهلي والزمالك تزين ستاد الدفاع الجوي لتشجيع بيراميدز (صور)

السوبر الإفريقي، ماذا يحدث حال تعادل بيراميدز ونهضة بركان في الوقت الأصلي؟

البنك الأهلي يكتسح الجونة بثلاثية في الدوري المصري

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

تقبيل موسيقار مصري يد محمد عبده يثير الاستياء، والنشطاء: ما فعله مهين (فيديو)

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية