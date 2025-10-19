هاتريك ميسي يقربه من جائزة الحذاء الذهبي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه إلى الفوز على ناشفيل 5-2 السبت، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" قرّبته من حسم جائزة الحذاء الذهبي.

ودخل النجم الأرجنتيني اليوم الأخير من الموسم المنتظم وهو متصدر جدول الهدافين برصيد 26 هدفا، بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجليس أف سي.

ميسي يقترب من الحذاء الذهبي

ميسي يمتلك اليوم 29 هدفا في 28 مباراة، مقتربا من حسم أول حذاء ذهبي له في الدوري الأميركي، ويعزز في الوقت عينه حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية بعد أداء استثنائي ساعد ميامي على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية

وسيلتقي إنتر ميامي مع الفريق نفسه، ناشفيل، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي التي تنطلق في 24 أكتوبر.

وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو: "ماذا يمكنني أن أقول عن ليو؟ كان استثنائيا اليوم، كما هو الحال دائما. من المؤكد أنه سيتوّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم نظرا لما قدّمه".

وتابع "أنا سعيد من أجله لأنه ساعدنا مرة أخرى على الفوز بالمباراة".

وتقدّم ميسي بالنتيجة لإنتر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (35)، لكن الإنجليزي سام سوريدج عادل الكفة برأسية (43) قبل أن يضيف الكندي جايكوب شافيلبورج الثاني (45+6).

وعادل قائد المنتخب الأرجنتيني الكفّة من ركلة جزاء (63) قبل أن يضيف مواطنه بالتاسار رودريجيس الثالث (67) ويوّقع ميسي من بعدها على الـ"هاتريك" بتسديدة من داخل المنطقة (81)، ومن ثم يختم البديل الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا الخماسية (90+1).

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إنتر ميامي بقيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني.

ويبتعد إنتر ميامي بفارق نقطة واحدة عن فيلادلفيا يونيون بعد خسارته أمام شارلوت بهدف دون رد.

وتوقف رصيد ناشفيل عند 54 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

