بيراميدز يسجل اسمه بالذهب في 4 بطولات.. يخطف لقب السوبر الأفريقي من نهضة بركان المغربي.. ويحقق 4 ألقاب خلال 16 شهرا

توج فريق نادي بيراميدز بلقب كاس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

4 بطولات في موسمين

وجاء فوز بيراميدز بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه ليكون اللقب القاري الثاني له بعد لقب دوري أبطال أفريقيا كما أنه اللقب الرابع للنادي خلال تاريخه.

ورغم انتقال ملكية بيراميدز من الأسيوطي موسم 2018 إلا أن البطولات خاصمته خلال الست سنوات الأولى، لينجح بعدها في حصد أربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

في ليلة مليئة بالإثارة والترقب في الـ31 من أغسطس 2024 استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

ثم نجح في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025 في الثاني من يونيو 2025.

وكان ثالث ألقابه الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي السعودي في الـ24 من سبتمبر 2025.

واليوم في الـ18 من أكتوبر 2025 يحصد لقب السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي.

4 ألقاب خلال 16 شهرا

ظل نادي بيراميدز متعطشا للفوز بأي لقب منذ إنشائه في صيف 2018 وحتى يونيو 2024 موعد الفوز بكأس مصر على حساب زد في أول ألقابه قبيل نهاية العام السادس له بالكرة المصرية.

ومع تحقيق 4 كؤوس في خلال 16 شهرا من يونيو 2024 وحتى أكتوبر 2025 أصبح طموح بيراميدز بلا حدود في حصد الألقاب.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

قاد الكونغولي فيستون ماييلي نادي بيراميدز للفوز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

وأحرز ماييلي هدف الفوز لفريقه وهدف المباراة الوحيد ليكون بذلك ملك النهائيات مع الفريق السماوي خلال البطولات الأربع الذي فاز بها في تاريخه.

وسجل ماييلي هدف الفوز لفريق بيراميدز أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

ماييلي ملك النهائيات

وقاد الكونغولي فيستون ماييلي بيراميدز للفوز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 ليمنح بيراميدز اللقب الأول له في تاريخه منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت قبل تغيير المسمى إلى بيراميدز في صيف 2019.

وقاد فيستون ماييلي فريقه في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام صن داونز الذي انتهي 2-1 وافتتح التسجيل حينها لبيراميدز بعد ارتداد الكرة من دفاع صن داونز ليقابلها بتسديدة قوية في الدقيقة 23 سكنت على يمين الحارس ويليامز.

وسجل ماييلي هاتريك في مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات للأندية 2025

وقاد فريقه للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0.

بيراميدز ينضم إلى الكبار

انضم نادي بيراميدز رسميا إلى قائمة الأندية المصرية المتوجة بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه بلقي كاس السوبر الافريقي



وبهذا التتويج، أصبح بيراميدز ثالث نادي مصري يحقق البطولة القارية، ليلحق بعملاقي الكرة المصرية، حيث يتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب، يليه الزمالك بـ 5 ألقاب، ثم بيراميدز الذي حقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 2025.



بهذا الإنجاز، ترفع الأندية المصرية رصيدها في بطولات السوبر الإفريقي إلى 14 لقبا، لتأكيد هيمنة الأندية المصرية على لقب السوبر الإفريقي عبر التاريخ.

الجائزة المالية لبطل السوبر الإفريقي

وانتعشت خزينة نادي بيراميدز بمبلغ 500 ألف دولار جائزة بطل لقب السوبر الإفريقي الذي فاز به على حساب نهضة بركان المغربي.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الجوائز المالية للبطولة وهي 500 ألف دولار لبطل السوبر الإفريقي، بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار.

من هو نادي بيراميدز؟

الفريق السماوي الذي يملكه رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي سجل اسمه بحروف من ذهب عالميا وافريقيا في اقل من موسمين وفرض نفسه علي خريطة الكبار فرض اسمه في عالم الكرة الأفريقية في غضون سنوات معدودة فالفريق

بيراميدز بدا فريق استثماري في الكرة المصرية بعد أن اشتري المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية نادي الأسيوطي سبورت الذي كان مملوكًا لرجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي في صيف عام 2018

اشترى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية النادي واسمه ورخصته من مالكه محمود الأسيوطي واستقال آل الشيخ سابقًا من منصبه كرئيس فخري لنادي الأهلي إثر خلافات حول التعاقدات وبناء الملاعب بالإضافة إلى انتقال النادي مسافة 400 كيلومتر إلى القاهرة حيث استأجر منتجع الأسيوطي ليكون مقرًا للنادي حيث تغير اسم النادي من الأسيوطي سبورت إلى نادي الأهرام او بيراميدز.

احتفالات جنونية للاعبي والجهاز الفني والاداري والطبي لفريق بيراميدز بلقب السوبر الافريقي الذي توج به امس السبت علي حساب نهضة بركان المغربي.

وكعادته لم يفوت ماييلي تلك الاحتفالات بدون حركاته ورقصاته المعهودة وانضم اليه يورتشيتش المدير الفني للسماوي الذي بدا يتجاوب بشكل كبير مع الاغاني المصرية خاصة الشعبية اثناء احتفالات اللاعبين.

رقصة ماييلي بكاس السوبر الافريقي

رقص يورتشيتش واللاعبي

الاحتفال بتسليم كاس السوبر الافريقي

