يستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري بعدما توج بلقب كاس السوبر الافريقي على حساب نهضة بركان المغربي أمس السبت.

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد حصد لقب السوبر الأفريقي

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثامن بجدول الدوري برصيد 14 نقطة ويأتي فاركو في الترتيب قبل الأخير برصيد 6 نقاط.



بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

وسجل ماييلي هدف الفوز لفريق بيراميدز أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

وتعد تلك البطولة الرابعة في مكتبة بيراميدز بعد لقب كاس مصر موسم 2024 ودوري ابطال افريقيا نسخة 2024 وكاس القارات الثلاث 2025.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر

زد ضد بتروجيت..5 مساء

سيراميكا ضد الطلائع..8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء



ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

1- المصري 18 نقطة

2- الزمالك 18 نقطة

3- الأهلي 18 نقطة

4- إنبي 18 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

6- وادي دجلة 16 نقطة

7- مودرن سبورت 15 نقطة

8- بيراميدز 14 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

10- سموحة 14 نقطة

11- غزل المحلة 14 نقطة

12- بتروجيت 14 نقطة

13- زد 12 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- الحدود 11 نقطة

16- الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- الإسماعيلي 7 نقاط

20- فاركو 6 نقاط

21- المقاولون العرب 6 نقاط

