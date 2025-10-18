السجن المشدد 15 سنة لمتهمين لحيازتهما مخدر الحشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر،والمستشار حنا بسطورس سيداروس، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بمعاقبة كل من "ا.م.م" عامل وشقيقه "م.م.م" محام، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة المضبوط بها المخدر وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2752 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أنه بناء علي تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من: "ا.م.م" عامل وشقيقة "م.م.م" محام بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من شخصهما ومسكنهما ملاذا لتجارتهما، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما.

وانتقلت قوة إلى مكان تواجدهما، حال استقلالهما سيارة، وتمكنت من ضبطهما، عقب مقاومتهما وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش المتهمة الثانية عثر معها على طربتين لذات المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تبين احتواؤها على 48 طربة حشيش.

كما تم العثور على جوالين تبين احتواؤها على 500 طربة حشيش، وعقب اصطحابهما إلى مسكنهما استكمالا لإذن النيابة عثر على جوال بلاستيكي داخل سيارة أخرى تبين أنه يحتوى على حشيش.

وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لنقل المواد المخدرة والهواتف للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من حصيلة البيع في تجارة المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.