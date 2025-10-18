الأحد 19 أكتوبر 2025
قرارات عاجلة للنيابة بشأن المتهم بقتل والده بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بإنهاء حياة والده داخل مسكنهما في الجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي إجراء تحليل مخدرات له. 

 

العثور على جثة شخص داخل مسكنه

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه بها آثار اعتداء.

 

كشفت تحريات المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن ابن المجني عليه من متعاطي المواد المخدرة، وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة الجيزة الجيزة أمن الجيزة قسم شرطة الجيزة

