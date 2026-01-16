الجمعة 16 يناير 2026
ثقافة وفنون

بالقناة الناقلة وموعد العرض، طرح أغنية مسلسل بطل العالم لـ عصام عمر

مسلسل بطل العالم
مسلسل بطل العالم
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بطل العالم والذي يقوم ببطولته عصام عمر أغنية المسلسل، والتي جاءت بعنوان “مش بتغير” والتي قدمها كريم أسامة.

أغنية مسلسل بطل العالم

ومن المقرر أن يعرض مسلسل بطل العالم 18 يناير على شاشة cbc.

موعد عرض مسلسل بطل العالم

وكشفت منصة يانجو بلاي عن موعد بدء عرض أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل بطل العالم الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر ويشاركه البطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم جيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب وهو مسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج عصام عبد الحميد.

حيث من المقرر أن يتم عرض مسلسل بطل العالم الحلقة الأولى يوم الأحد 18 يناير الجاري على منصة يانجو بلاي.

وتدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف. 

تتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا وجيهان الشماشرجي، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي".

وهذا العمل ليس الأول من بطولة عصام عمر، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني.

