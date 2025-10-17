الخطيب: نجحنا في الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن الإنجازات التي حققها النادي على مدار السنوات الماضية جاءت نتيجة العمل الجماعي وإخلاص أبناء القلعة الحمراء في مختلف المواقع، مشددا على أن الأهلي يظل غنيا بأبنائه المخلصين القادرين على مواصلة مسيرة العطاء والنجاح.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها الخطيب مع أعضاء النادي بفرع الأهلي في التجمع الخامس، حيث كشف عن أبرز تفاصيل برنامجه الانتخابي، تحت شعار “تكملة المشوار تنمية واستثمار”، مؤكدا ثقته الكبيرة في الجمعية العمومية للنادي، وأضاف أن ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليارات جنيه، ما يعكس استقرار النادي على كافة الأصعدة.

وتطرق الخطيب إلى رحلته الشخصية خلال السنوات الماضية، قائلا إنه كان قد قرر الابتعاد عن العمل العام لفترة بسبب نصائح الأطباء وظروفه الصحية، إلا أن وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، والتحديات التي واجهت الأهلي، فرضت عليه تأجيل قراره أكثر من مرة.

وأوضح أنه تحامل على نفسه بسبب الحاجة الملحة للتواجد، ولم يستطع رفض رغبة أعضاء النادي وجماهيره ومسؤولي المجلس في الاستمرار.

وأشار رئيس الأهلي إلى حرصه على التواجد اليومي داخل النادي لساعات طويلة رغم الإرهاق، موضحا أنه تم إعادة تنظيم العمل الإداري من خلال توزيع المهام بين أعضاء القائمة لضمان الكفاءة وسرعة الإنجاز.

وأكد الخطيب أن برنامج الأهلي منذ ثماني سنوات كان طموح وواضح قائم على الحفاظ على تاريخ النادي وتطوير مؤسساته وصون مبادئه، مشددا على أن الأهلي منذ تأسيسه عام 1907 يمثل نموذج يجمع بين الأصالة والتجديد في ان واحد، وأضاف أن استراتيجيتهم ركزت على ترسيخ مفهوم عائلة الأهلي، بما يضمن استمرار نجاح النادي في كافة المجالات.

انتخابات الأهلي

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر الجاري.

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن انتخاب المجلس الجديد سيتولى المسؤولية لـ 4 سنوات قادمة.

وأوضح الأهلي في دعواه للجمعية العمومية "اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت، واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال".

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

