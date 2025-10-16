الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

وي يفوز على الترسانة بهدف دون رد في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، حقق فريق وي الفوز على نظيره الترسانة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني أ ما يسمى بدوري المحترفين. 

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

 أسوان ضد بترول أسيوط  - 0ـ1

 الداخلية ضد أبو قير للأسمدة - 0ـ1

مالية كفر الزيات ضد طنطا 1ـ0

 القناة  ضد الإنتاج الحربي - 2ـ1

مسار ضد السكة الحديد 0ـ1

 المصرية للاتصالات ضد الترسانة  -1ـ0

وتختتم الجولة غدا الجمعة بمواجهات بين بروكسي ضد المنصورة، ديروط ضد راية، لافيينا ضد بلدية المحلة.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

الجريدة الرسمية