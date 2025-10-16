الجمعة 17 أكتوبر 2025
الأهلي يكتسح البوليس الرواندي 55-20 ويتأهل لربع نهائي إفريقيا لليد

يد الأهلي
يد الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على البوليس الرواندي، بنتيجة 55 - 20، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، بختام مرحلة المجموعات من البطولة الإفريقية.

أقيمت المباراة داخل صالة محمد الخامس، وقدم الأهلي مباراة مميزة واصل خلالها مستواه الجيد منذ بداية البطولة، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 31 - 10، قبل أن يواصل هيمنته على أحداث المباراة في الشوط الثاني ويفوز بنتيجة 55 - 20.

بهذا الفوز تأهل الأهلي لربع النهائي بالعلامة الكاملة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة كبيرة 41 - 11، وعلى ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19، واليوم على البوليس الرواندي بنتيجة 55 - 20.

قائمة رجال يد الأهلي

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

الجريدة الرسمية