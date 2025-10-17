الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل وادي دجلة لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وادي دجلة، فيتو
وادي دجلة، فيتو

أعلن محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادى دجلة، تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت، في المباراة المقرر أن تقام بينهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. 

تشكيل وادي دجلة أمام مودرن سبورت

 

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أیمن، سیف تقى، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا

خط الوسط: أحمد سكولز، إسلام كانو، محمد عبد العاطي، میس كاندروب

خط الهجوم: یوسف ویا، فرانك بولي

البدلاء: حسن الحطاب، أحمد دحروج، عمر عدلي، زیاد أسامة، إبراھیم البھنسي، ھشام محمد، محمود دیاسطى، أحمد فاروق، أحمد الشیمي

ترتيب مودرن سبورت ووادي دجلة 

 

ويتواجد وادي دجلة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي موردن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة. 

 

موعد مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة 

 

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق وادي دجلة اليوم 17 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وادي دجلة مودرن سبورت الدوري الممتاز

مواد متعلقة

الخطيب: نجحنا في الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وي يفوز على الترسانة بهدف دون رد في دوري المحترفين

الأهلي يكتسح البوليس الرواندي 55-20 ويتأهل لربع نهائي إفريقيا لليد

الخطيب يكشف دور سيد عبد الحفيظ في الأهلي الفترة المقبلة

الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي استعدادًا لمواجهة إيجل نوار (صور)

الخطيب يكشف آلية عمل مجلس إدارة الأهلي في الفترة المقبلة

الخطيب يكشف كواليس قراره بالاعتذار عن الترشح لانتخابات الأهلي وسبب تراجعه

الأكثر قراءة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الطرق الصوفية: السيد البدوي من أولياء الله.. والطقوس المنحرفة لا تمت للتصوف بصلة

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية