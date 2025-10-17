تشكيل وادي دجلة لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

أعلن محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادى دجلة، تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت، في المباراة المقرر أن تقام بينهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أیمن، سیف تقى، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا

خط الوسط: أحمد سكولز، إسلام كانو، محمد عبد العاطي، میس كاندروب

خط الهجوم: یوسف ویا، فرانك بولي

البدلاء: حسن الحطاب، أحمد دحروج، عمر عدلي، زیاد أسامة، إبراھیم البھنسي، ھشام محمد، محمود دیاسطى، أحمد فاروق، أحمد الشیمي

ترتيب مودرن سبورت ووادي دجلة

ويتواجد وادي دجلة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي موردن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق وادي دجلة اليوم 17 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.