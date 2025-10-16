خسر فيها أمام فيتالو، الأهلي يسعى لكسر عقدة الملاعب البوروندية في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري دوري أبطال أفريقيا..

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق فوزه الأول تاريخيًا على الأراضي البوروندية، وكسر سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته في عدد من الدول الأفريقية خلال مشاركاته القارية السابقة.

وتُعد بوروندي واحدة من 11 دولة أفريقية لم ينجح الأهلي في تحقيق أي انتصار بها، حيث اكتفى الفريق الأحمر بالتعادلات أو تلقى الهزائم في جميع زياراته السابقة لتلك الملاعب.

11 دولة لا يفوز فيها الأهلي

وفيما يلي سجل مواجهات الأهلي في تلك البلدان:

جنوب أفريقيا

خاض الأهلي 16 مباراة، تعادل في 10 منها وخسر 6، دون أي فوز.

بنين

اكتفى الأهلي بالتعادل 1-1 مع فريق دراجونز في المواجهة الوحيدة بينهما.

بوروندي

خسر الأهلي أمام فيتالو البوروندي بنتيجة 2-1 في آخر مواجهة بينهما.

إريتريا

سقط الأهلي أمام البحر الأحمر الإريتري بهدف دون رد.

إثيوبيا

خاض الأهلي ثلاث مباريات، تعادل مرتين أمام البن الإثيوبي وخسر من جيما أبا جيفار.

غينيا

تعادل الأهلي سلبيًا مع حوريا كوناكري في المواجهة الوحيدة بينهما.

مالي

خسر الأهلي أمام الملعب المالي، وتعادل مع دجولبيا دون تحقيق أي انتصار.

موزمبيق

تلقى الأهلي هزيمة بهدف دون رد أمام ماتشيدجي.

السنغال

تعادل الأهلي مع جان دارك في مباراة وخسر الأخرى.

زامبيا

خاض الأهلي 8 مباريات، خسر 4 منها وتعادل في 4 دون أي فوز.

الصومال

تعادل الأهلي في مباراتين أمام هورسيد والأشغال.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

