رسميا، الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو، والحارس يوجه كلمة للجمهور (فيديو)

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي تمديد عقد حارسه المغربي ياسن بونو حتى صيف عام 2028.

النجم المغربي توهج بقميص الزعيم بعد مسيرة أوروبية كبيرة

ونشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي على موقع "إكس" مقطع فيديو للحارس المغربي وعلق عليه قائلا:" مرمى الهلال آمن حتى عام 2028".

وتابع الحساب: “وتالي زمانه بالغلا.. مثل مبدا”

ديما "بونو".. ديما "هلال" 🎥💙 pic.twitter.com/nQz2E1whUN — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 16, 2025

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد أعلنت في وقت سابق اقتراب الهلال من تمديد عقد ياسين بونو لمدة موسمين، بناء على طلب من المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي.

🎥 من "بونو" إلى الزعماء 🤳💙 pic.twitter.com/ojnFULfvMg — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 16, 2025

ووجه الحارس لجمهور الهلال، معربا عن سعادته بتجديد عقده مع الهلال السعودي.

انضمام بونو الي الهلال السعودي

المغربي ياسين بونو انضم إلى صفوف الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من إشبيلية الإسباني، ضمن ثورة الانتقالات التي طالت دوري روشن السعودي، عقب انتقال 75% من ملكية أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

