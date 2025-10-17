الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو، والحارس يوجه كلمة للجمهور (فيديو)

بونو، فيتو
بونو، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي تمديد عقد حارسه المغربي ياسن بونو حتى صيف عام 2028.

 

النجم المغربي توهج بقميص الزعيم بعد مسيرة أوروبية كبيرة

ونشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي على موقع "إكس" مقطع فيديو للحارس المغربي وعلق عليه قائلا:" مرمى الهلال آمن حتى عام 2028".
وتابع الحساب: “وتالي زمانه بالغلا.. مثل مبدا”

 

 

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد أعلنت في وقت سابق اقتراب الهلال من تمديد عقد ياسين بونو لمدة موسمين، بناء على طلب من المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي.

ووجه الحارس لجمهور الهلال، معربا عن سعادته بتجديد عقده مع الهلال السعودي.

 

انضمام بونو الي الهلال السعودي

المغربي ياسين بونو انضم إلى صفوف الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من إشبيلية الإسباني، ضمن ثورة الانتقالات التي طالت دوري روشن السعودي، عقب انتقال 75% من ملكية أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسن بونو المغربي ياسن بونو نادي الهلال السعودي الهلال السعودي

مواد متعلقة

مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك

شريف أشرف: جماهير الزمالك تحرك "الحجر"

نهائي كأس العالم للشباب يغير خطط فوزي لقجع في حضور السوبر الأفريقي

المصري يختتم تدريباته لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية (صور)

قناة ليبيا الرياضية تعلن إذاعة مباراة الاتحاد الليبي والمصري في الكونفدرالية

السوبر الأفريقي، بعثة نهضة بركان المغربي تصل القاهرة (صور)

جلسة التصوير الرسمية لـ بيراميدز قبل مباراة السوبر الأفريقي (صور)

المصري بالأخضر والاتحاد الليبي بالأحمر في الكونفدرالية (صور)

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية