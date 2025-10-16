الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك

مصطفى شلبي، فيتو
مصطفى شلبي، فيتو

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ولاعب الزمالك السابق، تنازل عن جزء من مستحقاته لصالح الأبيض.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن مصطفى شلبي قرر التنازل عن ٥٠%؜ من مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك حبًا وتقديرًا منه للفارس الأبيض.

ومن المقرر أن يحصل شلبي على ٥٠٪؜ فقط من مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.

غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها 

وقال جمال الغندور، إن الرباعي عدي الدباغ وناصر منسي ومحمد شحاتة وآدم كايد اقتربوا من الغياب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد الغندور أن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة بأي لاعب في المباراة خوفا من تفاقم الإصابة وجاري تجهيز الرباعي لمباراة العودة يوم الجمعة بعد المقبل.

