شريف أشرف: جماهير الزمالك تحرك "الحجر"

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لا يزال ينافس على بطولة الدوري الممتاز رغم النتائج في المباريات الأخيرة.

الزمالك

قال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "يجب أن يتحلى اللاعبين بشخصية نادي الزمالك، وما أغضبني هو التقدم في ثلاث مباريات بهدف في الشوط الأول ثم الخسارة أو التعادل وهو أمر محزن للغاية لأننا نمتلك جماهير تحرك الحجر".

وأضاف: "العامل البدني لدى لاعبي الزمالك يتأثر في الشوط الثاني خلال المباريات الأخيرة وهو ما يتسبب في تراجع الأداء وخاصة خلال مواجهات الأهلي والمحلة والجونة ودجلة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ديكيداها الصومالى على أستاد القاهرة الدولي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على أستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجريدة الرسمية