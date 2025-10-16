نهائي كأس العالم للشباب يغير خطط فوزي لقجع في حضور السوبر الأفريقي

اعتذر المغربي فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، عن عدم حضور مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين بيراميدز ونهضة بركان بالقاهرة، بعد تأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وكان لقجع قرر في وقت سابق حضور السوبر إلا أن تأهل المنتخب المغربي لنهائي كأس العالم للشباب ومواجهة الأرجنتين والتي تقام فجر الاثنين المقبل، غير من خطط رئيس الاتحاد المغربي ليقرر حضور النهائي في تشيلي.

جدير بالذكر أن فوزي لقجع كان يشغل منذ عام 2009 منصب رئيس نادي نهضة بركان، قبل أن يتم انتخابه رئيسا للاتحاد المغربي لكرة القدم، منذ عام 2013.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.