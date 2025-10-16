السوبر الأفريقي، بعثة نهضة بركان المغربي تصل القاهرة (صور)

وصلت بعثة فريق نادي نهضة بركان المغربي إلى القاهرة، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بيراميدز بنظيره نادي نهضة بركان بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار القاهرة، مندوب من نادي بيراميدز لإنهاء الإجراءات والدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق المغربي أول تدريباته مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم تدريباته غدا الجمعة على استاد الدفاع الجوي الرئيسي.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

يدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

