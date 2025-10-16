المصري يختتم تدريباته لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية (صور)

أدى فريق المصري المران الأخير على ستاد طرابلس الدولي استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الجمعة على الملعب ذاته ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي في الثامنة مساء غد الجمعة، الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري، على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وأعلنت قناة ليبيا الرياضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "عن عزمها نقل مباراة الاتحاد الليبي والمصري بذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على الهواء مباشرة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة - السابعة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أن قناة ليبيا الرياضية يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري " نايل سات " بالتردد 11766 أفقي بمعدل ترميز 27500.

مباراة الاتحاد الليبي والمصري

وأُقيم اليوم الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بمقر نادي الاتحاد الليبي، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي

المصري بالأخضر والاتحاد الليبي بالأحمر

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق.

فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأبيض.

جدير بالذكر ان الاجتماع كان قد ترأسه مراقب المباراة الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو بحضور مراقب الحكام الصومالي عويس أحمد وحكم الساحة الجابوني تانجوي ميبيامي، فيما مثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام، طبيب الفريق و إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

