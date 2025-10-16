أخبار الحوادث اليوم: الطفل المتهم بقتل زميله في الإسماعيلية يمثل جريمته أمام النيابة.. القبض على عاطل يرتدي نقابا ويتحرش بالسيدات داخل مستشفى أبو النمرس.. ضبط طالب دهس 4 أشخاص بالبحيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

اتخذ هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا قرارات رادعة عقب زيارته المفاجئة لمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين و حضوره طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة في حضور أشرف سعد مدير عام الادارة ومنصور زكي مدير المدرسة.

في ضوء توجيهات المستشار النائب العام بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وفي إطار محورها السادس المتعلق بتبادل الخبرات في سياق التعاون الدولي في المجالات التدريبية والثقافية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل يرتدي نقابا حريمي لاتهامه بالتحرش بالسيدات داخل مستشفى أبو النمرس.

اصطحب فريق من نيابة الإسماعيلية، الطفل يوسف أيمن والمتهم بقتل زميله في المدرسة بعد قيامه بتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، إلى المكان الذي شهد الحادث، وذلك لتمثيل الجريمة.

اعترف الطفل المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة، بالإسماعيلية أمام جهات التحقيقات بارتكابه الواقعة نتيجة تأثره بأحد الأفلام الأجنبية العنيفة.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 230 تابع (أ) في 15 أكتوبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1740 لسنة 2025، بشأن جداول المحفوظات المقررة لمدد معينة في وزارة الداخلية، ومنها دفاتر بوستة حفظ فلسطين حركة فتح واللاجئين وملفات شاغلي الوظائف العليا.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين يستقطبان الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة.

التهمت النيران سيارة ملاكي أمام مول الخمسين بمنطقة زهراء المعادي دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

كشف قوات الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر طفل من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أهالي محافظة بني سويف من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد الباعة بأحد الأسواق بسلاح أبيض لإجبارهم على دفع إتاوات، وتبين انها مشاجرة لمحاولته منعه من وضع عربة خضراوات أمام المحل الخاص به.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامة بحمل سلاح أبيض والتلويح به والتلفظ بعبارات خارجة في منطقة المعادي.

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس بمعاقبة الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة فتاة، إثر حقنها بمادة "فيلر" في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة التجمع الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على سائق أتوبيس ومساعده لقيامهما بمنع الحاج فوزي مزارع من الركوب، مما أدى إلى سقوطه أرضًا بالدقهلية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارة ملاكي مما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم فى مدينة رشيد بـالبحيرة

