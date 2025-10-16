تعلمتها من مسلسل "ديكستر"، اعترافات صادمة للطفل المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية

اعترف الطفل المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة، بالإسماعيلية أمام جهات التحقيقات بارتكابه الواقعة نتيجة تأثره بأحد الأفلام الأجنبية العنيفة.

وذكر الطفل المتهم في الواقعة والذي يدعى يوسف أ ويبلغ من العمر 13 عاما، أنه ارتكب الواقعة بعد خلاف ومشادة كلامية نشبت بينه وبين زميله.

والد الضحية يحرر محضرا بتغيب نجله

وكان المواطن أحمد محمد، والد الطفل المجني عليه محمد، قد قدم بلاغا إلى قسم شرطة مركز الإسماعيلية، أفاد فيه بتغيب نجله منذ يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر، عقب خروجه من المدرسة، دون أن يعود إلى المنزل.

تتبع خط سير الطفل المفقود

على الفور، كلف اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي لتتبع خط سير الطفل المفقود.

فحص كاميرات المراقبة

وبفحص كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة، تبين أن الطفل كان بصحبة زميله في الصف ويدعى يوسف أ (13 عامًا). وعند سؤاله، ادعى أنه افترق عن صديقه بالقرب من أحد المطاعم بحي أول، إلا أن مراجعة الكاميرات كشفت عدم صحة أقواله، حيث ظهر برفقة المجني عليه حتى دخلا إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة، ليختفي بعدها الطفل تمامًا.

التحريات تكشف تفاصيل مقتل طفل بالإسماعيلية

وأظهرت التحريات أن المتهم خرج من المنزل عدة مرات خلال اليوم، حاملًا أكياسًا سوداء، وبمداهمة المنزل عُثر على ملاية ملطخة بالدماء وكاب خاص بالمجني عليه.

وبمواجهته بالأدلة، انهار المتهم معترفًا بارتكابه الجريمة، موضحًا أن مشادة نشبت بينه وبين زميله أثناء تواجدهما بالمنزل، تعدى خلالها الأخير عليه بـ"كاتر" فقام بضربه بـ"شاكوش" على الرأس حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهم أنه يعيش مع والده الذي يعمل نجارًا ويتغيب عن المنزل طوال اليوم، فاستغل غيابه واستخدم منشارًا كهربائيًا لوالده في تقطيع الجثة إلى 6 أجزاء، ووضعها داخل أكياس سوداء، ألقى منها 4 أجزاء بجوار بحيرة كارفور، وجزئين داخل مبنى مهجور بالمنطقة.

وكشفت المتهم أنه استوحى طريقة تنفيذ الجريمة من مسلسل أجنبي بعنوان "ديكستر"، الذي تدور أحداثه حول قاتل متسلسل يقطع ضحاياه بنفس الطريقة.

ومن جانبها، أمرت النيابة بسرعة فحص الحالة النفسية للمتهم، واستكمال التحريات.

