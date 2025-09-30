نائب محافظ الإسماعيلية يوجه باستكمال مشروعات الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة (صور)

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا، اليوم الثلاثاء، الأسواق الحضرية بقرى “حياة كريمة”؛ "الأبطال، التقدم، جلبانة" بمركز ومدينة القنطرة شرق؛ لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء تمهيدًا لتشغيلها؛ لخدمة مواطني مركز القنطرة شرق.

وذلك بحضور اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، والدكتورة فاطمة أبو الوفا منسق “حياة كريمة” بالمحافظة، وممثلي دار الهندسة.

جانب من الجولة، فيتو

السوق الحضري بقرية الأبطال

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد السوق الحضري بقرية الأبطال، والذي يتم إنشاؤه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو

الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو

كما تفقد السوق الحضري بقرية التقدم، والذي تخطت نسبة التنفيذ به ٨٥٪، ويتم إنشاؤه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرشا تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

واختتم "عصام" جولته بتفقد السوق الحضري بقرية جلبانة، والذي تخطت نسبة التنفيذ به ٨٥٪، ويتم إنشائه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو

وفي ختام الجولة، وجه نائب محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وفقًا للتصميمات والمواصفات المعتمدة، وفي التوقيتات التي تم الاتفاق عليها، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بالثلاثة أسواق قبل نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.