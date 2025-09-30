الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يوجه باستكمال مشروعات الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا، اليوم الثلاثاء، الأسواق الحضرية بقرى “حياة كريمة”؛ "الأبطال، التقدم، جلبانة" بمركز ومدينة القنطرة شرق؛ لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء تمهيدًا لتشغيلها؛ لخدمة مواطني مركز القنطرة شرق. 

وذلك بحضور اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، والدكتورة فاطمة أبو الوفا منسق “حياة كريمة” بالمحافظة، وممثلي دار الهندسة.

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

السوق الحضري بقرية الأبطال

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد السوق الحضري بقرية الأبطال، والذي يتم إنشاؤه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو
الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو
الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو
الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو

كما تفقد السوق الحضري بقرية التقدم، والذي تخطت نسبة التنفيذ به ٨٥٪، ويتم إنشاؤه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرشا تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

واختتم "عصام" جولته بتفقد السوق الحضري بقرية جلبانة، والذي تخطت نسبة التنفيذ به ٨٥٪، ويتم إنشائه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو
الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة بالقنطرة شرق، فيتو

وفي ختام الجولة، وجه نائب محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وفقًا للتصميمات والمواصفات المعتمدة، وفي التوقيتات التي تم الاتفاق عليها، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بالثلاثة أسواق قبل نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م.

